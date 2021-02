La BC de Saint-Gall parvient à neutraliser les effets de la pandémie en 2020

Zurich (awp) - La Banque cantonale de Saint-Gall (SGKB) n'a pas trop pâti de la crise pandémique au terme de l'exercice 2020, enregistrant autant d'éléments positifs que négatifs. Un dividende de même niveau qu'en 2019 sera proposé aux actionnaires. Le groupe prévoit un exercice 2021 légèrement en dessous de celui réalisé en 2020, selon un communiqué paru jeudi.

Durant la période sous revue, le bénéfice net a progressé de 2,0% à 167,2 millions de francs suisses, mais le résultat d'exploitation s'est replié de 2,9% à 191,7 millions, tandis que le produit d'exploitation a pris 1,6% à 486,7 millions.

Le produit brut des intérêts a augmenté de 4,0%, à 309,8 millions de francs suisses, en partie grâce au relèvement de la limite d'exonération par la BNS, ce qui a permis de compenser partiellement les effets négatifs sur les activités de taux d'intérêt, tels que la baisse des marges dans le secteur des prêts hypothécaires, note l'entreprise de l'est de la Suisse.

Belle progression de la masse sous gestion

Par ailleurs, en raison de la forte activité des clients dans le domaine des titres et de la forte croissance de la masse sous gestion (6,3% à 48,6 milliards), le produit net tiré des commissions a pratiquement atteint le même niveau qu'en 2019, à 29,4 millions de francs suisses, soit une baisse de 0,7%.

Le résultat des opérations de négoce a chuté de 3,9%, à 38,1 millions de francs suisses, entre autres à cause du recul drastique des voyages de la clientèle, alors que la contraction des recettes nostro et la hausse des recettes en devises se sont pratiquement compensées.

Au bilan, les prêts à la clientèle ont pris 4,0%, à 28,0 milliards de francs suisses. Sur l'augmentation de 1,1 milliard de francs suisses des prêts, 0,6 milliard, soit environ 58%, provenait des prêts hypothécaires, qui se sont accrus de 2,5%. Et sur la hausse de 0,5 milliard de francs suisses (+19,8 %) des prêts et avances aux clients, les prêts Covid-19 représentent 101,4 millions de francs suisses.

Entre le 26 mars et le 31 juillet, l'établissement financier a fixé un total de 1753 limites de crédit Covid-19 pour un montant de 232,8 millions de francs suisses. au 31 décembre 2020 il restait 1643 limites, pour un montant de 209,5 millions de francs suisses, dont 48% ont été utilisées, précise le communiqué.

Les effets négatifs et positifs de la crise pandémique sur les dépenses de fonctionnement (+0,2 %) ont été plus ou moins équilibrés : d'une part, il n'y a pas eu de coûts, par exemple pour l'assemblée générale annuelle, et d'autre part, la banque a eu des dépenses supplémentaires, par exemple dans le domaine de l'informatique. De leur côté, les charges de personnel ont diminué de 0,7% pour s'établir à 175,2 millions de francs suisses,

Le conseil d'administration propose le versement d'un dividende de 16 francs suisses, inchangé par rapport à l'année précédente.

md/fr/jh