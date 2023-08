St Galler Kantonalbank AG est une société basée en Suisse, active dans le secteur bancaire. La société est structurée en quatre segments : le segment des clients de détail et commerciaux fournit des financements immobiliers et commerciaux, des conseils en investissement et des solutions de gestion d'actifs à ses clients, y compris les particuliers, l'industrie et le commerce ; le segment de la banque privée fournit des conseils en investissement et des solutions de gestion d'actifs aux particuliers, aux investisseurs institutionnels et aux gestionnaires d'actifs externes ; le segment du centre de services couvre les finances centrales, le traitement des crédits et les opérations de paiement, les devises, le marché monétaire et les opérations sur titres, les technologies de l'information, la gestion des projets et des processus, les services centraux, la construction et l'entretien des propriétés de la banque, et le segment des finances et de la gestion des risques. La société opère par le biais de ses filiales à 100 %, notamment Hyposwiss Privatbank AG à Zurich, Hyposwiss Private Bank à Genève et St.Galler Kantonalbank Deutschland AG.

Secteur Banques