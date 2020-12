Le futur patron de la BC de Saint-Gall procède à une réorganisation

Zurich (awp) - Désigné pour prendre la tête de la Banque cantonale de Saint-Gall (SGKB), le futur patron Christian Schmid a procédé à une redistribution des cartes à l'interne. De nouvelles divisions vont faire leur apparition dès le 1er janvier, dont une dévolue à l'innovation au sein de l'établissement.

Le développement de services et produits à la clientèle sera ainsi regroupé avec l'informatique sous une nouvelle entité nommée Prestations de marché, chapeautée par Falk Kohlmann. Ce dernier était jusqu'ici à la tête de la banque numérique de la SGKB. Début janvier, M. Kohlmann intégrera le comité exécutif en remplacement de Felix Buschor, qui partira à la retraite.

Ce regroupement doit aider l'établissement cantonal à mieux s'orienter vis-à-vis de la clientèle, mais également de concentrer le processus d'innovation, affirme mercredi Christian Schmid, cité dans un communiqué. M. Schmid succèdera au directeur général Roland Ledergerber en mai prochain, une nomination annoncée mi-septembre.

Les divisions existantes Clients privés et entreprises et Banque privée se consacreront à l'avenir uniquement à la vente, précise la SGKB.

Autrefois intégrées dans le "Service center", les fonctions de vérification financière et du crédit, le trafic de paiements, le négoce et l'infrastructure seront désormais englobés dans l'entité "Corporate center", qui sera dirigée par Christian Schmid jusqu'au 1er mai. Après la prise de fonction du nouveau directeur général, certaines de ces activités - soit le développement d'entreprise et les ressources humaines - seront transférées vers la division Présidence. La SGKB cherche d'ores et déjà un successeur à M. Schmid à la tête du Corporate Center.

fr/vj