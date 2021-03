Patrick Graf nommé à la direction de la Banque cantonale de St-Gall

Zurich (awp) - La Banque cantonale de St-Gall (SGKB) a trouvé un successeur à son futur directeur général Christian Schmid pour diriger son administration générale (Corporate Center). Le conseil d'administration de l'établissement de Suisse orientale a nommé Patrick Graf à cette fonction. Le nouveau membre de la direction générale prendra son poste le 1er mai prochain.

Agé de 47 ans, M. Graf assume depuis plus de 16 ans diverses responsabilités au sein de Postfinance, dont il a rejoint la direction générale en 2014, écrit mardi la SGKB. De 2014 à 2017, il a oeuvré en tant que responsable des services centraux du bras financier de la Poste, assurant notamment la gestion des risques et les affaires juridiques de l'établissement.

Depuis 2017, Patrick Graf dirige l'administration centrale pour les segments des importants clients commerciaux et du trafic des paiements de PostFinance. Il préside en outre depuis 2018 le conseil d'administration de SIX Interbank Clearing. Diplômé en droit et en sciences économiques de l'Université de St-Gall, il a auparavant travaillé pour Pricewaterhouse Coopers et Zurich Insurance (alors Zurich Financial Services).

Le prédécesseur de M. Graf, Christian Schmid, assumera la direction générale de la SGKB à compter du 1er mai.

