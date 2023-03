JD Wetherspoon renoue avec les bénéfices ; les ventes au détail augmentent au Royaume-Uni

(Alliance News) - Les actions à Londres devraient ouvrir en baisse vendredi, après une série de hausses de taux d'intérêt de la part d'un certain nombre de grandes banques centrales.

La Banque d'Angleterre a relevé jeudi les taux d'intérêt britanniques de 25 points de base, comme prévu. Cette décision a porté le taux directeur de la banque britannique à 4,25 %, contre 4,00 % précédemment.

La décision prise jeudi par la BoE fait suite à des décisions similaires prises par la Banque nationale suisse et la Norges Bank jeudi matin, par la Réserve fédérale américaine mercredi et par la Banque centrale européenne la semaine dernière.

La Fed a relevé les taux d'intérêt américains d'un quart de point de pourcentage, résistant à l'envie de suspendre les hausses face aux turbulences du secteur bancaire, tandis que la BNS a relevé ses taux de 50 points de base, ce qui est plus agressif. La BCE a relevé ses taux du même montant la semaine dernière. La banque centrale norvégienne a opté pour une hausse de 25 points de base.

Au Royaume-Uni, la chaîne de pubs JD Wetherspoon a enregistré un bénéfice intermédiaire, tandis que la société d'ingénierie Smiths Group a fait état d'une forte baisse de son bénéfice intermédiaire.

Voici ce qu'il faut savoir à l'ouverture du marché londonien :

MARCHÉS

FTSE 100 : en baisse de 28,10 points, soit 0,4%, à 7 471,50

Hang Seng : en baisse de 0,8 % à 19 883,98

Nikkei 225 : clôture en baisse de 0,1 % à 27 385,25

S&P/ASX 200 : clôture en baisse de 0,2 % à 6 955,20

DJIA : clôture en hausse de 75,14 points, 0,2%, à 32 105,25

S&P 500 : clôture en hausse de 0,3% à 3 948,72

Nasdaq Composite : clôture en hausse de 1,0% à 11 787,40

EUR : baisse à 1,0828 USD (1,0895 USD)

GBP : baisse à 1,2281 USD (1,2325 USD)

USD : baisse à 130,36 JPY (130,73 JPY)

Or : baisse à 1 987,29 USD l'once (1 992,82 USD)

Brent : baisse à 75,76 USD le baril (76,59 USD)

(changements depuis la dernière clôture des marchés boursiers à Londres)

ÉCONOMIE

Les événements économiques clés de vendredi sont encore à venir :

10:00 CET Indice flash des directeurs d'achat de l'UE

09:30 CET PMI flash de l'Allemagne

09:30 GMT PMI flash du Royaume-Uni

08:30 CDT Le président de la Fed de St. Louis, James Bullard, s'exprime

09:45 EDT PMI manufacturier flash américain

09:45 EDT PMI flash des services aux États-Unis

Les ventes au détail au Royaume-Uni ont continué à augmenter en février, les ramenant au-dessus de leur niveau d'avant la pandémie, selon les chiffres de l'Office for National Statistics. Selon les estimations, les ventes au détail ont augmenté de 1,2 % en février par rapport au mois précédent, après une hausse de 0,9 % en janvier. Ces chiffres sont bien supérieurs aux attentes du marché, selon FXStreet. Les marchés s'attendaient à une hausse mensuelle de 0,2 % en février. La hausse de février est la plus importante hausse mensuelle depuis octobre, lorsque les volumes des ventes au détail ont augmenté de 1,4 %. Les chiffres d'octobre ont été stimulés par le jour férié supplémentaire pour les funérailles de la Reine Elizabeth II. L'augmentation au cours du mois de février ramène les volumes de ventes aux niveaux de février 2020 avant la pandémie, a déclaré l'ONS.

CHANGEMENTS DANS LA NOTATION DES COURTIERS

HSBC relève la note de St James's Place à "acheter" - objectif de cours 1 430 pence

Jefferies fait passer Bytes Technology à "acheter" - objectif de cours de 480 pence

JPMorgan relève Hunting à "surpondérer" ("neutre") - objectif de cours 350 (340) pence

ENTREPRISES - FTSE 100

Smiths Group a déclaré avoir amélioré ses performances au cours du premier semestre de son exercice financier, avec une croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires et une augmentation de son dividende. Le bénéfice avant impôt des activités poursuivies a augmenté pour atteindre 167 millions de livres sterling au cours des six mois se terminant le 31 janvier, contre 160 millions de livres sterling l'année précédente. Le bénéfice total après impôt a fortement diminué, passant de 1,12 milliard de livres sterling à 109 millions de livres sterling. Le chiffre d'affaires des activités poursuivies a augmenté de 26 % pour atteindre 1,50 milliard de livres sterling, contre 1,19 milliard de livres sterling l'année précédente. La société d'ingénierie a proposé un dividende intérimaire de 12,9 pence par action, en hausse de 5 % par rapport à l'année précédente. Le directeur général, Paul Keel, a déclaré que le carnet de commandes de la société étant sain et les échanges commerciaux solides, Smiths relève ses prévisions de croissance organique du chiffre d'affaires pour 2023 à "au moins 8 %, avec une amélioration modérée des marges".

ENTREPRISES - FTSE 250

JD Wetherspoon a enregistré un bénéfice avant impôt au cours du semestre qui s'est achevé le 29 janvier, en notant que les problèmes d'approvisionnement et de livraison ont "largement disparu, pour l'instant". La chaîne de pubs a déclaré un bénéfice avant impôt et des éléments divulgués séparément de 4,6 millions de livres sterling.

de 4,6 millions de livres sterling, contre une perte de 26,1 millions de livres sterling pour la période

période équivalente de l'année précédente. Le bénéfice avant impôt après les éléments divulgués séparément s'élève à 57 millions de livres sterling, contre une perte de 13 millions de livres sterling l'année précédente. Le chiffre d'affaires a augmenté de 13 %, passant de 807,4 millions de livres sterling à 916 millions de livres sterling. Le directeur général, Tim Martin, a déclaré que les pressions inflationnistes sur l'industrie des débits de boissons ont été "féroces", notamment en ce qui concerne l'énergie, les denrées alimentaires et la main-d'œuvre. Néanmoins, il a déclaré qu'après avoir connu une "amélioration substantielle" de ses ventes et de ses bénéfices, la société est "prudemment optimiste" quant à la poursuite de ses progrès au cours de l'exercice en cours. Le chiffre d'affaires des sept dernières semaines a augmenté de 9,1 % par rapport à la période équivalente de l'exercice 2019, et de 15 % par rapport à la période équivalente de l'exercice 2022.

AUTRES ENTREPRISES

Ceres Power a subi une perte annuelle élargie en 2022 et a affiché des revenus réduits en ligne avec les prévisions. Le développeur de technologies d'énergie propre a déclaré une perte avant impôts de 49,0 millions de livres sterling en 2022, ce qui représente une augmentation par rapport à la perte de 23,4 millions de livres sterling de l'année précédente. Le chiffre d'affaires a fortement baissé, passant de 30,8 millions de livres sterling à 22,1 millions de livres sterling, bien que Ceres ait noté que cela était conforme aux prévisions précédentes. La marge brute est passée de 62% à 59%, reflétant la réduction des revenus de licence à forte marge comptabilisés au cours de l'année par rapport à 2021. Ceres a déclaré que ses investissements ont augmenté de 67 % en 2022, passant de 34,9 millions de livres sterling l'année précédente à 58,4 millions de livres sterling. Cela correspond à sa stratégie d'expansion dans l'électrolyse pour l'hydrogène vert et de fournir la "prochaine génération" de la technologie des piles à combustible, a-t-elle déclaré.

