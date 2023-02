La croissance des salaires au Royaume-Uni ralentit, les salaires réels continuent de baisser

(Alliance News) - Les actions à Londres devraient ouvrir en hausse mardi matin, alors que de nouvelles données ont révélé que le salaire moyen britannique a ralenti au cours des trois derniers mois de 2022 et a connu l'une des plus fortes baisses en termes réels depuis le début des enregistrements.

"Il y a peu de signes indiquant que la croissance des salaires au Royaume-Uni a atteint un pic, et le marché de l'emploi semble raisonnablement sain", a commenté ING. "Une hausse des taux de 25 points de base lors de la réunion de mars [de la Banque d'Angleterre] semble probable."

Les marchés se sont également intéressés aux données sur l'inflation américaine pour janvier, qui seront publiées à 13h30 GMT, avant l'ouverture de New York.

"Le rapport [américain] d'aujourd'hui devrait être un indicateur important du nombre de hausses de taux de 25 [points de base] qui pourraient être prévues, la Fed cherchant à ramener l'inflation vers son objectif de 2 %", a expliqué Michael Hewson de CMC Markets.

Les marchés s'attendent à ce que l'inflation des prix à la consommation s'établisse à 6,2% en janvier, selon FXStreet, en baisse par rapport aux 6,5% de décembre.

Hewson a déclaré que les chiffres de janvier "pourraient bien contribuer à renforcer les commentaires plus faucons que nous avons vus de la part de divers responsables de la Fed depuis la réunion de janvier sur les taux" ainsi que "bouleverser encore plus les marchés boursiers américains".

Au Japon, le professeur d'économie Kazuo Ueda a été nommé comme prochain gouverneur de la Banque du Japon.

Cet économiste respecté, décrit comme prudent et attentif, a été un choix surprise pour la relève de la garde après que l'adjoint du gouverneur sortant ait refusé le poste.

Par ailleurs, mardi, des données gouvernementales ont montré que l'économie japonaise n'a progressé que de 0,2 % au dernier trimestre de 2022, un rebond plus faible que prévu malgré la réouverture tant attendue du pays aux touristes.

Dans l'actualité des entreprises, Coca-Cola HBC a réalisé un chiffre d'affaires annuel record, et l'américain Liberty Global a acheté une participation de 4,9% dans Vodafone.

MARCHÉS

FTSE 100 : appelé en hausse de 9,90 points, soit 0,1%, à 7 957,50

Hang Seng : baisse de 0,1% à 21 134,69

Nikkei 225 : a clôturé en hausse de 0,6 % à 27 602,77

S&P/ASX 200 : clôture en hausse de 0,2% à 7 430,90

DJIA : clôture en hausse de 376,66 points, 1,1%, à 34 245,93

S&P 500 : clôture en hausse de 1,1% à 4 137,29

Nasdaq Composite : clôture en hausse de 1,4% à 11 891,79

EUR : en hausse à 1,0739 USD (1,0718 USD)

GBP : hausse à 1,2154 USD (1,2133 USD)

USD : en baisse à JPY131.89 (JPY132.77)

Or : en hausse à 1 860,10 USD l'once (1 853,05 USD)

(Brent) : en hausse à 86,18 USD le baril (85,82 USD)

ÉCONOMIE

Les principaux événements économiques de mardi restent à venir :

11:00 CET Produit intérieur brut de l'UE

11:00 CET Emploi dans l'UE

08:30 EST Indice des prix à la consommation US

08:55 EST Indice des ventes au détail de Johnson Redbook US

10:00 CST Discours du président de la Fed américaine de Dallas, Lorie Logan

14:05 EST Intervention du président de la Fed de New York, John Williams

16:30 EST US API bulletin statistique hebdomadaire

Le taux d'emploi au Royaume-Uni est resté stable au cours des trois derniers mois de 2022, selon les données de l'Office of National Statistics, tandis que le salaire moyen a connu l'une des plus fortes baisses en termes réels depuis le début des enregistrements. Le taux de chômage s'est établi à 3,7 % au Royaume-Uni au cours des trois mois d'octobre à décembre, sans changement par rapport à la période de septembre à novembre. Le taux de chômage était conforme au consensus du marché cité par FXStreet. La croissance annuelle du salaire total moyen, primes comprises, a été de 5,9 %. Hors primes, elle a été de 6,7 %. De septembre à novembre, la croissance annuelle du salaire total moyen, primes comprises, et du salaire normal, primes non comprises, a été de 6,4 %. Cela signifie que les salaires ont continué à être à la traîne de l'inflation au Royaume-Uni. Les prix à la consommation ont augmenté de 10,5 % en décembre par rapport à l'année précédente. "La croissance des salaires au Royaume-Uni a été plus élevée que prévu dans le dernier rapport sur l'emploi, et cela va préoccuper les faucons de la Banque d'Angleterre", a déclaré la banque ING. "La variation globale d'une année sur l'autre des salaires réguliers (mesurée en tant que moyenne mobile de trois mois) s'est établie à 6,7 %, contre 6,5 % et au-dessus des attentes."

CHANGEMENTS DE NOTATION DES COURTIERS

Barclays abaisse l'objectif de cours de St James's Place à 1 469 (1 507) pence - "pondération égale".

Barclays abaisse l'objectif de cours de Phoenix Group à 765 (790) pence - "surpondération".

Barclays abaisse l'objectif de cours de M&G à 196 (205) pence - "sous-pondération".

ENTREPRISES - FTSE 100

Coca-Cola HBC a annoncé une forte année de croissance organique, en précisant que cela s'est fait dans un contexte difficile, en réalisant un chiffre d'affaires record de 9,20 milliards d'euros en 2022. Cela représente une croissance de 28 % par rapport aux 7,17 milliards d'euros de l'année précédente. L'entreprise d'embouteillage de boissons gazeuses a toutefois affiché un bénéfice avant impôts de 623,6 millions d'euros, en baisse par rapport aux 734,9 millions de livres sterling. La société a déclaré que cela était principalement dû à des charges de dépréciation liées à ses opérations en Russie. À l'horizon 2023, Coca-Cola HBC a déclaré qu'elle s'attendait à générer une croissance organique des revenus supérieure à sa fourchette cible de 5 % à 6 %, mais a averti qu'elle restait "attentive" aux risques macroéconomiques et géopolitiques. Elle a déclaré qu'elle s'attendait à une évolution du bénéfice organique avant intérêts et impôts comprise entre -3% et +3%.

Liberty Global a déclaré lundi en fin de journée avoir acquis une participation de 4,9 % dans l'entreprise de télécommunications Vodafone, estimant qu'elle était sous-évaluée. Le directeur général de Liberty Global, Mike Fries, a déclaré que la société américaine estime que le cours de l'action de Vodafone "ne reflète pas la valeur sous-jacente à long terme de ses activités opérationnelles". Liberty Global a acheté 1,33 milliard d'actions de Vodafone et financera l'investissement par un financement sans recours. Elle a déclaré avoir besoin d'un financement par capitaux propres de 225 millions de GBP. Aux cours actuels du marché, la participation achetée par Liberty Global vaut 1,22 milliard de GBP.

ENTREPRISES - FTSE 250

Plus500 a annoncé une hausse de son bénéfice annuel avant impôts et de son chiffre d'affaires, alors que la plateforme de négociation de contrats de différence basée à Londres a annoncé deux programmes de rachat d'actions, portant le total de ses rachats d'actions pour 2022 à 180,2 millions USD. Le bénéfice avant impôt a grimpé à 474,3 millions USD en 2022, contre 386,4 millions USD l'année précédente, tandis que le chiffre d'affaires a augmenté de 16 % en glissement annuel, passant de 718,7 millions USD à 832,6 millions USD. Plus500 a déclaré que ce résultat était "bien supérieur" aux attentes du marché au début de l'année. La société a annoncé un rachat final d'un montant maximal de 42,4 millions USD et un rachat spécial d'un montant maximal de 27,6 millions USD. Elle a également déclaré un dividende final de 0,2156 USD par action et un dividende spécial de 0,1078 USD par action. Le directeur général David Zruia a déclaré : "Plus500 continue de surperformer, en délivrant un excellent ensemble de résultats en 2022, bien au-delà des attentes du marché au début de l'année. Notre performance a été une fois de plus stimulée par la proposition unique de la pile technologique propriétaire de Plus500, qui sous-tend notre capacité continue à attirer et à conserver des clients de plus grande valeur sur le long terme."

AUTRES ENTREPRISES

Polar Capital Global Financials Trust a promu Simon Cordery au poste de président du conseil d'administration, à compter du 30 mars. Cordery est un directeur non exécutif de la société depuis juillet 2019. Le président actuel, Robert Kyprianou, quittera le conseil d'administration lors de l'assemblée générale annuelle de la firme le 30 mars. Le conseil d'administration de Polar Capital a déclaré : "En tant que président, Robert a supervisé la reconstruction réussie de la société alors qu'elle approchait de son terme fixe de fin de vie en 2020 au début tumultueux de Covid, et sa croissance ultérieure... Avec Simon qui prend la présidence de la société, nous nous réjouissons maintenant de la prochaine étape de la vie de la société."

