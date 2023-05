Le directeur général de St James's Place se prépare à quitter ses fonctions - Sky

(Alliance News) - St James's Place PLC est à la recherche d'un successeur pour son directeur général, a rapporté Sky News samedi.

La société de gestion de patrimoine cotée au FTSE 100 travaille avec le chasseur de têtes Russell Reynolds Associates pour trouver un remplaçant à Andrew Croft, a rapporté Sky, citant des "sources municipales".

La société n'est "pas pressée" de trouver un successeur, a déclaré une source proche de la société à Sky, et la transition pourrait prendre plus d'un an.

Sky a cité les propos d'un porte-parole de St James's Place : "Dans le cadre de la planification de la succession à long terme, le conseil d'administration dialogue régulièrement avec des cabinets de recherche afin d'évaluer et de surveiller le marché.

"Cela est conforme aux meilleures pratiques de gouvernance d'entreprise".

https://news.sky.com/story/wealth-manager-st-jamess-place-kicks-off-hunt-for-new-chief-12890514

La société a déclaré qu'elle avait 153,62 milliards de livres sterling de fonds sous gestion à la fin du mois de mars.

Cependant, ses actions ont été mises sous pression après qu'elle ait signalé qu'au cours du premier trimestre 2023, les entrées nettes ont ralenti à 2,00 milliards de livres sterling, contre 2,91 milliards de livres sterling l'année précédente.

Néanmoins, en avril, le PDG Croft a déclaré qu'il s'attendait à un "environnement plus favorable aux nouvelles affaires" pour le reste de l'année, si les inquiétudes économiques montraient plus de signes d'apaisement.

Au début du mois, quelque 22 % des actionnaires de la société ont voté le rejet du rapport sur la rémunération des directeurs lors de l'assemblée générale annuelle.

