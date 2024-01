(Alliance News) - St James's Place PLC a assuré jeudi au marché qu'il était en train de "revoir tous les éléments" de l'entreprise, alors que le gestionnaire de fortune basé à Cirencester, en Angleterre, a fait état d'une augmentation des actifs sous gestion en 2023 malgré un ralentissement des entrées nettes.

St James's Place a récemment fait l'objet de pressions de la part des régulateurs britanniques concernant sa structure de frais, promettant en octobre de supprimer les pénalités pour les retraits anticipés effectués par les clients à partir du second semestre 2025.

Jeudi, elle a annoncé que les fonds sous gestion avaient augmenté pour atteindre 168,20 milliards de livres sterling au 31 décembre, contre 148,37 milliards de livres sterling un an plus tôt. Les entrées brutes ont ralenti, passant de 17,03 milliards de livres sterling en 2022 à 15,39 milliards de livres sterling en 2023, et les entrées nettes de 9,78 milliards de livres sterling à 5,12 milliards de livres sterling.

Cela signifie que la collecte nette pour l'ouverture des fonds sous gestion - un indicateur clé pour St James's Place - a diminué à 3,5 % en 2023 contre 6,4 % en 2022. Le taux de rétention, autre mesure clé, a légèrement baissé, passant de 96,5 % à 95,3 %.

Au cours du seul quatrième trimestre, les fonds sous gestion ont augmenté par rapport aux 158,57 milliards de livres sterling du 30 septembre. Les entrées brutes se sont élevées à 3,67 milliards de livres sterling, soit une légère baisse par rapport aux 3,87 milliards de livres sterling enregistrés l'année précédente, et les entrées nettes se sont élevées à 770 millions de livres sterling, soit une baisse plus importante par rapport aux 2,05 milliards de livres sterling enregistrés l'année précédente.

Plus positivement, St James's Place a enregistré un rendement net des investissements de 8,86 milliards de livres sterling au cours du dernier trimestre, soit une amélioration par rapport aux 3,18 milliards de livres sterling de l'année précédente.

"Alors que le besoin de conseils financiers de confiance en face à face reste plus fort que jamais, la capacité et la confiance des clients à s'engager dans des investissements à long terme ont été affectées par l'environnement économique et les alternatives à court terme sous la forme de dépôts en espèces et de taux d'épargne", a commenté Mark FitzPatrick, directeur général de la société.

Il a ajouté : "Alors que nous commençons à planifier notre vision pour 2030, je passe en revue tous les éléments de notre activité pour m'assurer que nous sommes parfaitement préparés pour l'avenir et que nous sommes les mieux placés pour continuer à satisfaire toutes nos parties prenantes".

M. FitzPatrick, ancien directeur financier de l'assureur Prudential PLC, a pris la direction de St James's Place en décembre, en remplacement d'Andrew Croft.

Les actions étaient en baisse de 8,3 % à 620,00 pence tôt jeudi à Londres, tandis que l'indice plus large FTSE 100 était légèrement en hausse.

Par Tom Waite, rédacteur en chef d'Alliance News

