ST James's Place plc est spécialisé dans les prestations de conseil et de services en gestion de patrimoine. A fin 2020, le groupe compte 129,3 MdsGBP de fonds sous gestion répartis activité comme suit : - gestion de pension, d'épargne retraite et de prévoyance (47,4%) ; - gestion de fonds pour compte de tiers (27,7%) : notamment gestions de fonds de pension et de fonds hypothécaires ; - gestion de fonds d'investissement et de placement (24,9%).

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds