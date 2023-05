Le vote sur le rapport de rémunération des administrateurs de St James's est rejeté par 22 % des voix à l'AGO

St James's Place PLC - gestionnaire de patrimoine - Le vote pour la réception et l'approbation du rapport sur la rémunération des administrateurs est adopté, mais rejeté par un peu plus de 22 % des voix. "Le conseil d'administration s'est engagé à poursuivre son engagement avec les actionnaires pour comprendre les opinions de ceux qui ont voté contre la résolution 4 et les consultera au cours des prochains mois pour écouter attentivement les commentaires et déterminer les prochaines étapes", déclare St James's Place, ajoutant qu'il rendra compte de l'engagement des actionnaires dans un délai de six mois.

Cours actuel de l'action : 1 125,00 pence

Variation sur 12 mois : en baisse de 5,3

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

