St James's Place PLC - Gestionnaire de patrimoine basé à Cirencester, Angleterre - Répond à l'article du Financial Times selon lequel il subit des pressions pour modifier ses structures de frais et de charges pour les clients. Elle déclare qu'elle continue de s'appuyer sur les travaux réalisés dans le cadre de l'obligation de protection des consommateurs, comme indiqué précédemment, qui comprennent une évaluation de ses frais et de ses modèles de tarification. Le devoir de protection des consommateurs est un ensemble de règles de protection des consommateurs mises en œuvre par la Financial Conduct Authority du Royaume-Uni, qui exige des sociétés de services financiers qu'elles "offrent de bons résultats aux clients de détail".

St James's Place affirme qu'elle "s'engage avec tous [ses] principaux régulateurs au cours de ce processus". Elle ajoute : "L'évaluation n'est pas encore terminée : "Bien que l'évaluation ne soit pas encore terminée et qu'aucune décision n'ait été prise, nous sommes convaincus que toutes les options envisagées garantiront une valeur ajoutée pour les clients et une activité forte, sûre et durable pour toutes les parties prenantes. Nous continuons naturellement à nous engager auprès de tous nos principaux régulateurs au cours de ce processus".

Le Financial Times a rapporté vendredi que St James's Place faisait l'objet de pressions de la part des régulateurs britanniques pour modifier sa structure de frais, les critiques citant des "frais opaques et coûteux" pour les conseils financiers, ainsi que des "pénalités sévères" pour les retraits anticipés.

Cours actuel de l'action : 741,80 pence, en baisse de 9,4 % à Londres vendredi en début de journée

Variation sur 12 mois : en baisse de 22 %.

Par Tom Waite, rédacteur en chef d'Alliance News

