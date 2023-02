St James's Place lève le dividende annuel dans un contexte d'année difficile

(Alliance News) - St James's Place PLC a relevé mardi son dividende pour l'ensemble de l'année en raison de la hausse de son bénéfice, malgré une baisse des entrées nettes.

Les actions étaient en hausse de 3,4 % à 1 277,73 pence chacune mardi en fin de matinée à Londres.

Le gestionnaire de patrimoine de premier ordre a déclaré des entrées brutes de 17,0 milliards GBP pour 2022, en baisse par rapport aux 18,2 milliards GBP enregistrés un an plus tôt. Les entrées nettes ont chuté à 9,8 millions de GBP, contre 11,0 millions de GBP.

Les fonds sous gestion au 31 décembre s'élevaient à 148,4 milliards GBP, en baisse par rapport aux 154,0 milliards GBP de l'année précédente.

De manière plus positive, la valeur nette d'inventaire au 31 décembre s'élevait à 231,6 pence par action, contre 207,1 pence par action à la même date un an plus tôt.

Le bénéfice avant impôt a augmenté de 42 %, passant de 353,8 millions de GBP à 501,8 millions de GBP.

Le président-directeur général, Andrew Croft, a déclaré : "Après une année où l'environnement externe s'est avéré favorable à de nombreuses entreprises de notre secteur, 2022 a présenté une toile de fond plus difficile, les consommateurs britanniques étant confrontés à la réalité d'une inflation en forte hausse, à l'incertitude macroéconomique et géopolitique et à la volatilité des marchés d'investissement.

"Malgré cela, nous avons réalisé la deuxième meilleure année de notre histoire en termes de flux de nouvelles affaires, nos conseillers ayant admirablement bien réussi à aider les clients à avoir confiance dans leurs finances et à rester sur la bonne voie pour l'avenir."

St James's Place a proposé un dividende final de 37,19 p par action, portant le dividende total à 52,78 p pour l'année, en hausse de 1,6 % par rapport aux 51,96 p de l'année précédente.

Pour l'avenir, St James's Place a déclaré que la demande se renforce et qu'elle est bien capitalisée pour ses ambitions à l'horizon 2025.

