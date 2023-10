(Alliance News) - St James's Place PLC a annoncé lundi qu'elle avait suspendu les transactions sur le fonds commun de placement SJP Property et reporté les rachats sur les fonds de pension et d'assurance-vie.

La suspension est une mesure proactive destinée à protéger les intérêts des clients, a déclaré le gestionnaire de patrimoine basé à Cirencester, en Angleterre.

Il a expliqué que la suspension temporaire et le report sont dus à un certain nombre de défis. Il s'agit notamment d'une baisse de la demande d'immobilier commercial au Royaume-Uni, d'espaces de bureaux restés vacants après la catastrophe de Covid, les employés continuant à travailler à domicile, et de clients ayant augmenté leurs retraits ou limité leurs investissements.

Tom Beal, directeur des investissements, a déclaré : "Nous avons pris cette mesure pour protéger les intérêts de nos clients. Une combinaison de facteurs a conduit à notre décision de suspendre les transactions dans le fonds commun de placement immobilier et de reporter les paiements dans les fonds de pension et les fonds d'assurance-vie. Cette mesure vise également à éviter de devoir vendre rapidement des biens immobiliers pour générer des liquidités. La vente de biens immobiliers sous une telle pression peut conduire le gestionnaire du fonds à les vendre à un prix inférieur à leur valeur marchande réelle, ce qui peut entraîner des pertes financières pour le fonds et ses investisseurs.

"Pendant cette période de suspension, nous évaluerons les conditions du marché et surveillerons de près les évaluations des biens immobiliers au sein du fonds. Nous nous engageons à reprendre les transactions dès que nous serons convaincus que les conditions sont réunies".

Les actions de St James's Place étaient en baisse de 0,3 % à 625,00 pence chacune à Londres lundi après-midi.

Par Sophie Rose, journaliste à Alliance News

