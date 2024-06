STAAR Surgical Company conçoit, développe, fabrique et vend des lentilles implantables pour l'œil et des systèmes d'administration accessoires utilisés pour introduire les lentilles dans l'œil. Ces lentilles offrent une liberté visuelle aux patients, en réduisant ou en éliminant le recours aux lunettes ou aux lentilles de contact. La société est un fabricant de lentilles utilisées dans le monde entier pour la chirurgie corrective ou réfractive. Elle vend ses produits dans environ 75 pays, avec une distribution directe au Japon, en Allemagne, en Espagne, aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et à Singapour, et une combinaison de distribution directe et indépendante en Chine, en Corée, en Inde, en France, au Benelux et en Italie. La société commercialise et vend des ICL pour la chirurgie réfractive afin de traiter la myopie sous le nom de sa famille de lentilles EVO. La famille de lentilles EVO de la société comprend les lentilles EVO ICL, EVO+ ICL et EVO Visian ICL. La société commercialise et vend également une lentille ICL pour traiter l'hypermétropie, appelée Visian ICL.

