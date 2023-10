STAAR Surgical Company conçoit, développe, fabrique et vend des lentilles implantables pour l'œil et des systèmes d'introduction utilisés pour introduire les lentilles dans l'œil. Elle fabrique des lentilles utilisées dans le monde entier pour la chirurgie corrective ou réfractive. Elle vend ses produits dans environ 75 pays, avec une distribution directe au Japon, en Allemagne, en Espagne, aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et à Singapour, et une combinaison de distribution directe et indépendante en Chine, en Corée, en Inde, en France, au Benelux et en Italie. Son usine de Monrovia, en Californie, fabrique la famille de lentilles Collamer implantables Visian, y compris l'EVO Visian ICL, des lentilles intraoculaires préchargées en silicone pour la cataracte et des systèmes d'injecteurs. Son usine de fabrication de Brugg, en Suisse, exploite un centre administratif, de distribution et opérationnel par l'intermédiaire de sa filiale STAAR Surgical AG. Elle exploite des installations administratives et de distribution au Japon par l'intermédiaire de sa filiale STAAR Japan Inc.