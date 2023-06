Stabilus SE est une société holding basée en Allemagne. La société est responsable de la gestion, du contrôle économique et du financement du groupe Stabilus. La société, par l'intermédiaire de ses filiales, est un fournisseur de ressorts à gaz, d'amortisseurs et de produits d'isolation des vibrations pour les secteurs automobile et industriel. Stabilus SE est également engagée dans la production et la distribution de systèmes d'ouverture et de fermeture automatiques et électromécaniques, qui sont des solutions de contrôle de mouvement principalement utilisées pour l'installation de hayons. Les produits de la société sont utilisés dans l'industrie automobile et dans le secteur industriel. Les produits de la société sont généralement utilisés pour soutenir le levage et l'abaissement ou l'amortissement des mouvements et sont utilisés par tous les principaux constructeurs automobiles.

Secteur Machines et équipements industriels