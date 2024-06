L'équipementier automobile Stabilus continue de lutter contre la morosité du secteur et revoit à la baisse ses objectifs financiers pour l'exercice en cours. Alors que le spécialiste des ressorts à gaz de coffre était déjà un peu plus pessimiste début mai, la direction a maintenant sensiblement réduit ses perspectives. Le chiffre d'affaires devrait désormais se situer entre 1,3 et 1,35 milliard d'euros pour l'exercice 2023/24 (fin septembre), a annoncé mardi soir le groupe du MDax à Coblence. La marge bénéficiaire avant intérêts et impôts (Ebit ajusté), corrigée des effets exceptionnels, devrait se situer entre 11,7 et 12,3%. Stabilus avait récemment visé un bénéfice dans le bas de la fourchette de 1,4 à 1,5 milliard d'euros et une marge opérationnelle dans le bas de la fourchette de 13 à 14 pour cent. L'action a chuté de 6,7% sur la plateforme Tradegate.

Le troisième trimestre fiscal en cours est plus faible que prévu et le conseil d'administration estime que le quatrième trimestre est déjà en demi-teinte. Les commandes de pièces des constructeurs automobiles et de véhicules utilitaires ont été moins importantes que prévu. La reprise attendue jusqu'à présent pour le deuxième semestre n'a pas lieu à ce stade.

Les analystes interrogés par Bloomberg s'attendaient jusqu'à présent à un chiffre d'affaires de près de 1,4 milliard d'euros. Ils prévoyaient une marge opérationnelle d'environ 13%.