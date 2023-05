Stabilus SE : un industriel qui a besoin de retrouver du dynamisme

Stabilus est l'un des principaux fabricants de ressorts à gaz, qui fonctionnent en utilisant un gaz comprimé pour fournir une force de ressort et une assistance. Ces ressorts sont largement utilisés dans diverses applications, notamment dans les secteurs automobile (qui représente 62,8% du chiffre d'affaires) et industriel, qui sont les principaux marchés du groupe. Ils sont utilisés pour faciliter l'ouverture des portes, des capots, les mouvements des sièges, et bien d'autres fonctions. Stabilus fournit ses produits à des constructeurs automobiles et à de grands acteurs de l'industrie.

La société voit des opportunités significatives dans le marché des véhicules électriques. A cet effet, Stabilus prévoit d’investir une somme de 700 millions d'euros pour réaliser des acquisitions, notamment pour se diversifier géographiquement. A l’heure actuelle, la moitié de la production est écoulée en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (49%). Les Amériques représentent un tiers des ventes et l’Asie Pacifique 16%. Stabilus a aussi élargi ses activités aux amortisseurs hydrauliques, aux éléments d’isolation vibratoires et aux systèmes d’assistance électrique à l’ouverture.

Le marché de l’électrique devrait tirer la croissance dans les années à venir (source : Statista)

En examinant le cours de bourse de Stabilus, on constate rapidement que le titre n’a pas connu de progression significative depuis avril 2017. La société n’étant pas une grande distributrice de dividendes, les actionnaires n’ont pas trouvé de réconfort compensatoire. L’explication se trouve, comme souvent, dans les états financiers. De 2014 à 2018, le chiffre d'affaires de la société a augmenté de manière impressionnante, passant de 507 millions d'euros à 963 millions d'euros, tandis que la marge nette a été multipliée par 5. Cependant, cette croissance a été freinée par une année de normalisation en 2019, suivie de l'impact de la pandémie de Covid-19. L’exercice 2022 marque le retour de la croissance, mais ce dernier relève plus des hausses de tarifs répercutés sur les clients et des baisses de coûts plutôt que de la hausse des volumes. Les ventes ont dépassé le milliard d’euros (1,12 Md€) et la marge a été améliorée de 1,5 point. Les analystes anticipent une croissance proche de 8% cette année. La société a des ambitions à long terme, visant à atteindre un chiffre d'affaires de 2 milliards d'euros d'ici 2030, accompagné d'une marge d'EBIT de 15%, contre 14% en 2022.

Sur 10 ans, Stabilus surperforme nettement le DAX Allemand. Mais depuis les sommets atteints mi-2018, le titre est en difficulté (source : Zonebourse)

Stabilus a réussi à maintenir un bilan sain malgré les difficultés rencontrées ces dernières années. Avec un ratio dette nette/EBITDA de seulement 0,4, la situation financière est solide. Bien que la société ait traversé plusieurs exercices difficiles, 2022 a marqué un retour des marges à des niveaux précédemment connus. Les objectifs ambitieux pour 2030 offrent des perspectives solides, mais il est important de garder à l'esprit que Stabilus fournit des équipements à une industrie en manque de repères. De plus, Stabilus a avant tout un statut de valeur industrielle, ce qui pèse sur sa valorisation. Malgré cela, pour les investisseurs audacieux, le titre pourrait représenter une opportunité intéressante, avec un certain potentiel spéculatif.

Une dynamique de croissance interrompue en 2018 (source : Zonebourse)