La Lazio sur le podium, Monza enfonce l'Hellas Vérone

La Serie A proposait le derby de Rome entre la Lazio et l'AS Roma, dans le Stadio Olimpico rouge et jaune lors de cette 13ème journée. Les Giallorossi ont très vite été mis à mal avec l'ouverture du score de Felipe Anderson (29e). Déterminés à rebondir rapidement, les joueurs de José Mourinho sont immédiatement repartis à l'offensive avec Nicolo Zaniolo notamment, qui a trouvé le montant d'Ivan Provedel sur une frappe surpuissante aux 20 mètres. Le second acte a été très défensif entre deux équipes au style différent. Le rythme était clairement retombé, alors que la Roma n'arrivaient pas à trouver la brèche dans ce derby. C'est bien la Lazio, pourtant privée de Ciro Immobile et Sergej Milinkovic-Savic, qui sort victorieuse de cette affiche. Au classement, la Louve chute à la 5ème position devant l'Inter. Les Laziali, quant à eux, grimpent provisoirement sur la troisième marche du podium. De son côté, le promu Monza, rapidement en supériorité numérique après l'expulsion de Magnani (27e), a trouvé la faille en seconde période grâce à Augusto puis Colpani (2-0, 90e). Au classement, Monza reste 15e, le Hellas Vérone de Salvatore Bocchetti est plus que jamais dernier.

par Lucas Fontaine (iDalgo)