Zurich (awp) - Le fabricant d'engins de voirie et de véhicules pour l'agriculture Aebi Schmidt a le milliard de chiffre d'affaires dans le collimateur. "Au vu du carnet de commandes, nous serions sans problème en mesure d'y arriver", a déclaré le directeur général Barend Fruithof dans une interview au magazine Schweiz am Wochenende.

"La question est de savoir si nous disposons de toutes les pièces nécessaires pour la production. De plus, la faiblesse du dollar pèse sur nos chiffres, car nous rapportons en euros. Mais fondamentalement, je suis conviant que nous arriverons près de la barre du milliard", a ajouté le patron du fabricant de chasse-neige, balayeuses et autres machines pour l'agriculture.

L'entreprise bouclera l'année sur un bénéfice, mais "nous ne citons pas de chiffre précis", a relevé M. Fruithof.

Ce dernier s'est aussi plaint du manque de personnel qualifié, qu'il a qualifié de "gros problème". Il a aussi mis en avant le manque de pièces nécessaires à la production, comme des batteries ou des semi-conducteurs. Aux Etats-Unis, on manque de châssis pour les véhicules. Dans l'usine allemande de St. Blaisien, quelque 80 machines sont actuellement en attente de livraison, simplement parce qu'il manque quelques pièces pour les achever, a relevé le patron.

L'entreprise n'est pas concernée par le gigantesque programme d'infrastructures lancé par le président Joe Biden aux Etats-Unis. En revanche, elle profite bien plus des programmes d'encouragement à la durabilité. De nombreuses villes ont définis la neutralité carbone comme objectif et Aebi Schmidt vent actuellement énormément de balayeuses à moteur électrique, produites en Allemagne. Récemment, elle a décroché une commande de la ville de New York. Au total, plus de 160 machines de ce type sont déjà en exploitation dans le monde, selon le CEO.

Dans le secteur agricole, les affaires sont assez stables. Au niveau des communes helvétiques, le chiffre d'affaires des ventes de véhicules de nettoyage des rues a récemment progressé et il représente toujours quelque 50 millions de francs suisses du total. La Suisse est, en Europe, le second marché du groupe après l'Allemagne a conclu le patron de l'entreprise contrôlée aux deux tiers par l'industriel Peter Spuhler (Stadler Rail).

jb/rp