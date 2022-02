Denner renforce son équipe de direction

Zurich (awp) - Le discounter Denner, filiale du géant orange Migros, a nommé Daniel Heinzmann au poste de directeur informatique, étoffant ainsi sa direction avec un spécialiste expérimenté.

Cette nomination intervient alors que les services informatiques et les projets de numérisation gagnent de plus en plus d'importance au sein de la société, a précisé Denner mercredi dans un communiqué.

M. Heinzmann a précédemment travaillé pour la Ville de Zurich, la Banque cantonale de Zurich et Stadler Rail. Il occupera ses nouvelles fonctions "au plus tard" à partir du 1er août.

al/rp