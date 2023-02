La Südostbahn commande neuf nouveaux trains à Stadler Rail

Zurich (awp) - La Südostbahn passe une nouvelle commande chez Stadler Rail. Exerçant l'option d'un précédent ordre, la compagnie ferroviaire de Suisse orientale a commandé un fabricant thurgovien de matériel ferroviaire neuf nouvelles rames, soit six du type "Traverso" et trois modèles "Flirt". Le contrat se monte au total à 145 millions de francs suisses.

Les nouvelles compositions doivent contribuer à développer l'offre de la Südostbahn, écrit vendredi la compagnie saint-galloise. La commande s'inscrit dans le cadre de l'extension de la collaboration avec les CFF sur le trafic grandes ligne, comprenant notamment l'exploitation de trains supplémentaires Traverso entre Saint-Gall et Coire à compter de décembre 2024 et l'introduction de la cadence semi-horaire dans la vallée du Rhin et le doublement des voies.

En parallèle, les CFF reprendront à la SOB l'exploitation avec des trains à deux étages la ligne IR 35 reliant la capitale grisonne et Berne, la compagnie saint-galloise ne pouvant pas assumer l'offre dans son intégralité du fait d'une forte demande et du retard pris dans les travaux de transformation de la gare de Berne.

Pour rappel, la SOB exploite depuis 2020 les parcours reliant Bâle et Zurich à Locarno par la ligne sommitale du Gothard et depuis 2021 celle à destination de Coire depuis Berne, via Olten et Zurich.

vj/rq