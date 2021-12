Nouvelle commande de trams pour Stadler à Potsdam en Allemagne

Zurich (awp) - Le fabricant de matériel ferroviaire Stadler a remporté une nouvelle commande en Allemagne. La ville de Potsdam a commandé de nouveaux tramways auprès de la société suisse, a indiqué cette dernière mardi soir.

Dix nouveaux trams ont été commandés, auquel s'ajoute un contrat de services sur dix ans pour la livraison de pièces détachées et la maintenance de la flotte. Avec cette nouvelle commande, le total des tramways Stadler sera porté à 28 tramways dans la ville du nord de l'Allemagne.

En outre, le contrat comprend une option pour la livraison de 15 trams supplémentaires et la maintenance pour six années de plus, précise le communiqué.

La livraison des premiers trams Typ Tramlink est prévue pour 2024. Long de 42 mètres, les nouveaux tramways peuvent accueillir 246 passagers, dont 74 places assises. Ils sont équipés de huit portes pour assurer un flux rapide des passagers, précise encore Stadler.

L'accord de financement entre les transports de Potsdam et la ville de Postdam prévoit 60,8 millions d'euros (environ 63,3 millions de francs suisses) pour la livraison de 13 trams, soit la dizaine commandés et trois en option, incluant les pièces de rechange et les outils.

ol/rp