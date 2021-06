Presse: Stadler Rail concrétise ses projets en Ukraine

Zurich (awp) - Le constructeur de matériel roulant Stadler Rail a conclu un accord de collaboration avec l'exploitant du réseau ukrainien de chemin de fer Ukrzaliznytsia et choisi la localisation de sa future usine dans l'ex-république soviétique.

"Ils ont déjà choisi un emplacement dans notre pays", a assuré le chef adjoint du bureau présidentiel Kirill Timoshenko dans une interview accordée à Interfax Ukraine. Sollicitée mercredi par AWP, la direction de l'industriel thurgovien a indiqué ne pas vouloir commenter "des négociations en cours".

Selon l'agence de presse ukrainienne, la signature du protocole d'accord et de coopération entre Ukrzaliznytsia et Stadler - fruit de pourparlers avec des représentants de la présidence et des ministères des industries et des infrastructures - remonte au 7 mai.

Le projet City Express, qui s'inscrit dans un vaste programme de relance des infrastructures, est "nécessaire à Kiev et aux agglomérations qui l'entourent", a poursuivi le M. Timoshenko, affirmant que Stadler fournirait encore cette année "une ou deux râmes" afin de les tester.

Ces "trains confortables avec des correspondances avec le métro" devraient décharger les voies d'accès à la capitale. La première étape du projet devrait relier Kiev aux villes de Dnipro et Kharkiv, respectivement deuxième et troisième villes du pays.

En février, la direction de Stadler avait confirmé son intérêt à développer sa présence dans les anciennes républiques soviétiques, où le groupe a décroché ces dernières années des commandes substantielles. Déjà implanté en Russie, en Biélorussie, en Azerbaïdjan et en Géorgie, l'industriel thurgovien avait encore évoqué un projet au Kazakhstan.

buc/al