Rieter a trouvé son nouveau directeur financier

Zurich (awp) - Rieter n'aura pas traîné pour trouver son nouveau directeur financier. Le fabricant zurichois de machines textiles a nommé à cette fonction Oliver Streuli. Le responsable prendra ses fonctions le 1er août, intégrant en parallèle la direction du groupe et succédant alors à Kurt Ledemann, dont le départ avait été annoncé il y a moins de quinze jours.

De juin 2019 à avril dernier, M. Streuli a oeuvré en tant que directeur général de PCS Holding, société de gestion d'actifs de Peter Spuhler, le principal actionnaire du fabricant thurgovien de matériel ferroviaire Stadler Rail, laquelle détient un peu plus de 33% du capital-actions de Rieter, selon le communiqué publié mardi par le spécialiste des composants et machines textiles établi à Winterthour.

A ce poste, M Streuli a assumé l'élaboration de la stratégie d'investissement ainsi que de la supervision financière et stratégique des sociétés industrielles du portefeuille de PCS Holding.

M. Streuli a également oeuvré en tant que chef de projet dans le cadre de l'introduction à la Bourse suisse de Stadler Rail. Né en 1988, M. Streuli est titulaire d'un master en comptabilité et finance de l'Université de Saint-Gall et a occupé diverses fonctions au sein d'UBS.

Actuellement, il siège dans les conseils d'administration du sidérurgiste lucernois Swiss Steel Holding et du sous-traitant automobile de Winterthour Autoneum Holding. Il a aussi été membre des organes de surveillance de plusieurs sociétés industrielles et financières du portefeuille de PCS Holding, en Suisse, en Autriche et en Turquie, qui sont actives dans les domaines des systèmes de propulsion électrique, de la mobilité verte et de la location de matériel roulant.

Le responsable des finances sortant de Rieter, Kurt Ledermann, avait rejoint le groupe en juin 2019. Lors de l'annonce de son départ, ce dernier avait indiqué qu'il entendait "poursuivre une opportunité de carrière en dehors de Rieter".

