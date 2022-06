Sept nouvelles rames de Stadler Rail pour la ligne du Mont-Blanc Express

Sion (awp/ats) - La ligne du Mont-Blanc Express, qui relie Martigny (VS) et St-Gervais (F), comptera bientôt sept nouvelles rames de trains "plus confortables et efficientes" garantissant l'accès aux personnes à mobilité réduite. Budgété à 76 millions, le coût est supporté par les deux compagnies ferroviaires qui exploitent le tracé.

Les Transports de Martigny et Régions (TMR) et la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) ont signé un contrat avec l'entreprise Stadler pour l'achat groupé de ce nouveau matériel roulant, indique mercredi l'Etat du Valais dans un communiqué. Les rames choisies sont conçues avec différentes fonctions de maîtrise de la consommation énergétique. Elles répondent de plus aux normes de la loi fédérale sur l'égalité pour les handicapés, ce qui n'est pas le cas actuellement.

Le coût total s'élève à 76 millions de francs suisses, dont 43,4 millions à charge de la compagnie suisse, qui pourra compter sur l'aide du canton et de la Confédération, commanditaires de l'offre. La part française est financée par la Région Auvergne Rhône Alpes.

Ce renouvellement de matériel s'inscrit dans la stratégie de mobilité du canton et s'articule autour du projet des TMR de mise en conformité de l'infrastructure de toute la ligne qui se poursuit jusqu'en 2029, précise l'Etat du Valais. La livraison de ces rames qui pourront accueillir chacune 230 personnes est prévue entre septembre 2024 et juillet 2025. Elles devraient être mises en circulation sur l'intégralité de la ligne d'ici à la fin 2025.

Trait d'union entre la plaine et la montagne, les 55 kilomètres de la ligne du Mont-Blanc Express relient la France et la Suisse depuis plus d'un siècle. Chaque jour, près de 15 trains circulent entre Martigny et St-Gervais.

ats/vj