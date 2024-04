La compagnie vaudoise LEB et Stadler ont signé un contrat pour la livraison de quatre autres rames à trois voitures de type Be 4/8 pour sa ligne à voie métrique (1000 mm). Il s'agit de l'affermissement d'une option du contrat signé en 2017 pour six véhicules identiques qui circulent depuis 2019 sur la ligne Lausanne - Echallens - Bercher et permettent aux pendulaires une accessibilité idéale au centre-ville de Lausanne. Avec les quatre nouvelles rames commandées, les LEB et Stadler continuent à développer l'offre de transports en commun de la région lausannoise et du Gros-de-Vaud.

Les rames à trois caisses de type Be 4/8 sont des trains régionaux modernes et confortables avec plus de 60 % de plancher bas. Les quatre portes par voiture de tête disposées dans la zone à plancher bas assurent un échange rapide des voyageurs. Chaque voiture dispose en outre d'un compartiment multifonctions qui peut être utilisé, par exemple, pour les poussettes et les vélos. Les voyageurs à besoins spécifiques disposent d'un compartiment dans les voitures de tête. Les véhicules mesurent 44,8 mètres de long, offrent 106 places assises et sont conçus pour une vitesse maximale de 90 km/h. Les quatre nouveaux véhicules seront équipés de systèmes de climatisation optimisés fonctionnant avec un fluide frigorigène respectueux de l'environnement.

A propos de Stadler

Stadler construit des trains depuis plus 80 ans. Ce fournisseur de solutions de mobilité dans la construction de véhicules ferroviaires, le service et la technique de signalisation a son siège principal à Bussnang, dans l'est de la Suisse. Ses différents sites de production et d'ingénierie et plus de 80 sites de services emploient près de 14 000 personnes. L'entreprise est consciente de sa responsabilité sociale en matière de mobilité durable et est donc synonyme de produits innovants, durables et de qualité. La gamme de produits dans le domaine des trains et du transport urbain comprend les trains à grande vitesse, les trains interurbains, les trains régionaux et de banlieue, les métros, les trains-trams et les tramways. De plus, Stadler fabrique des locomotives de ligne, des locomotives de manœuvre et des voitures à voyageurs. La société Stadler est leader mondial dans la construction de véhicules de chemin de fer à crémaillère.

