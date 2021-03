Stadler Rail conclut un projet de recherche dans le domaine des batteries

Zurich (awp) - Le fabricant de matériel roulant Stadler s'est félicité mardi du succès d'un projet visant à développer des technologies de batteries pour les trains. La phase de recherche a duré trois ans en tout, a indiqué l'industriel thurgovien.

Le projet a été financé par le ministère allemand de l'Economie et de l'Energie et réalisé en collaboration avec l'Université de Berlin et le groupe énergétique EWE. Une rame d'essai Flirt a atteint une autonomie de 185 kilomètres en mode batterie uniquement, dépassant de loin les attentes, selon le communiqué.

Le projet s'inscrit dans le contexte de l'électrification de nouvelles lignes ferroviaires en Allemagne. Les véhicules ferroviaires sans émissions de dioxyde de carbone (CO2) sont un élément important pour atteindre les objectifs climatiques de l'Union européenne (UE).

buc/vj