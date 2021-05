Stadler Rail: querelle avec Go-Ahead Bayern sur l'entretien des rames

Zurich (awp) - Stadler Rail et la société ferroviaire allemande Go-Ahead Bayern sont en litige à propos de l'entretien des rames que le groupe de Bussnang a livrées. Alors que Stadler Rail tient à suivre le contrat et veut faire l'entretien lui-même, l'entreprise allemande souhaite confier l'entretien à TMH International.

Réagissant à une information de Go-Ahead Bayern, Stadler Rail a souligné que le contrat interdit de confier des prestations d'entretien à un concurrent. TMH International est active dans le développement, la production et l'entretien de véhicules ferroviaires et est donc concurrent de l'entreprise de Bussnang, qui conclut que Go-Ahead Bayern ne respecte pas le contrat.

L'entretien de matériel ferroviaire par des tiers est habituel en Allemagne, dans la mesure où la société tiers s'occupe exclusivement de travaux d'entretien et ne fait pas simultanément de développement de de fabrication de trains, a encore précisé Stadler jeudi soir, qui affirme avoir entièrement respecté le contrat passé avec Go-Ahead Bayern. Stadler a produit 22 rames et les a faites homologuer plus rapidement que prévu, si bien qu'elles pourront être mises en services plus tôt que ce qui était stipulé dans le contrat.

Pas d'accord

Stadler Rail a discuté avec Go-Ahead Bayern, mais les deux parties ne sont pas parvenues à s'entendre, a pour sa part indiqué l'entreprise allemande qui doit débuter l'exploitation en décembre prochain. Son directeur Patrick Verwer a dit regretter qu'aucun accord n'ait pu être conclu avec les représentants de Stadler Rail.

Des discussions sont encore en cours pour s'assurer que les rames seront effectivement à disposition pour le lancement du réseau Allgäu, a ajouté le patron allemand. Indépendamment de ce qui se passera, l'entreprise mettra des trains en service en décembre, peut-être sans les rames livrées par Stadler.

De son côté, Stadler Rail a indiqué être ouvert pour discuter et espérer qu'un accord pourra être trouvé.

jb/rp