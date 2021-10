Zurich (awp) - Stadler Rail a remporté l'appel d'offre lancé il y a un an et demi par les Chemins de fer fédéraux (CFF) et leurs filiales Thurbo et RegionAlps pour 286 rames régionales, pour un montant de 2 milliards de francs suisses. Le constructeur thurgovien s'est imposé face à ses concurrents allemand Siemens et français Alstom.

jh/al