Stadler Rail remporte un contrat d'équipement avec Müller Technologie

Zurich (awp) - Le fabricant thurgovien de matériel roulant Stadler Rail annonce jeudi avoir remporté un premier contrat d'équipement en Suisse pour cinq locomotives de manoeuvre, qui seront dotées de son dispositif d'arrêt automatique des trains ECTS Guardia.

La commande, dont le montant n'est pas précisé, émane de l'entreprise Müller Technologie, basée à Frauenfeld et spécialisée dans la construction de locomotives de manoeuvre. Le système sera livré et installé entre 2023 et 2025. Le contrat prévoit une option pour l'équipement de véhicules supplémentaires, précise le communiqué de Stadler Rail.

Le groupe thurgovien avait enregistré sa première commande pour le système ECTS Guardia en 2020, auprès du néerlandais Arriva, filiale du géant allemand Deutsche Bahn. Le contrat portait sur le rééquipement de 36 rames Flirt destinés au trafic passager aux Pays-Bas, en Belgique et en Allemagne.

