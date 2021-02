Zurich (awp/sda) - Les Transports publics de Bâle-Campagne (BLT) ont commandé pour 125 millions de francs suisses 25 nouveaux tramways à Stadler Rail, qui doivent remplacer les trams actuels de Schindler vieux de 40 ans, ont indiqué les BLT mercredi dans un communiqué.

Les nouveaux tramways doivent entrer en service en 2023. Les BLT transportent 55 millions de passagers par an - en train, bus et tramways - dans la ville de Bâle et son agglomération.

