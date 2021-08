Stadler a continué de combler son retard au premier semestre

Zurich (awp) - Le constructeur de matériel ferroviaire Stadler Rail a bouclé les six premiers mois de 2021 sur des résultats en nette hausse. Les ventes ont décollé de moitié en rythme annuel et la performance opérationnelle a été quasiment décuplée. Les objectifs annuels et stratégiques ont été confirmés.

Pendant la période sous revue, les prises de commandes sont restées stables, à 3,12 milliards de francs suisses. A fin juin, le carnet d'ordres a atteint un nouveau pic, frôlant les 18 milliards, contre à peine plus de 16 milliards au bouclement de 2020, signale l'industriel de Suisse orientale mercredi dans un communiqué.

L'effet de rattrapage s'est poursuivi malgré les difficultés persistantes liées à la crise sanitaire, avec à la clé un rebond de plus de moitié (+51,6%) du chiffre d'affaires, qui s'est établi à 1,42 milliard de francs suisses.

Le résultat avant intérêts et impôts (Ebit) a été multiplié par près de dix à 48,9 millions, pour une marge afférente de 3,5%, en hausse de 300 points de base (pb). L'entreprise explique cet envol notamment par le décalage de la forte saisonnalité des activités, alors que la plupart des coûts fixes alloués au développement, à la distribution et à la distribution sont demeurés inchangés.

Le bénéfice semestriel s'est enrobé de plus de deux tiers (+67,5%) à 26,3 millions, profitant notamment d'effets fiscaux.

La copie rendue par le groupe de Bussnang a dépassé les projections les plus optimistes des analystes sollicités par AWP, tandis que l'Ebit et le bénéfice net sont restés dans la partie inférieure de la fourchette des prévisions.

Pour la suite des opérations, la direction de Stadler s'attend toujours à voir se poursuivre le redressement des ventes et de la rentabilité, sous réserve de normalisation de la crise sanitaire et d'une évolution stable sur le front des devises. Pour 2021, la barre reste fixée à plus de 6% pour la marge Ebit et entre 3,5 et 3,8 milliards pour les ventes.

Les objectifs financiers à l'horizon 2023 restent également de mise, à savoir, une marge Ebit comprise entre 8 et 9% ainsi qu'un ratio de distribution d'environ 60% sous forme de dividende.

