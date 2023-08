Stadler Rail AG est une société basée en Suisse qui conçoit et fabrique des véhicules ferroviaires. Le portefeuille de produits de la société comprend des trains de transport suburbain et régional, des véhicules légers sur rail, des tramways, des trains à grande vitesse et interurbains, des véhicules de transport urbain, des locomotives, des trains de passagers et des véhicules sur mesure. La société dessert des clients dans le monde entier.

Secteur Véhicules et machines lourdes