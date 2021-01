Stadler décroche une commande de 94 millions auprès des Fart

Zurich (awp) - Le constructeur de matériel roulant Stadler Rail a signé fin décembre avec la société exploitant la ligne de chemin de fer du Centovalli (Fart) un contrat portant sur la livraison de huit nouvelles rames électriques. Le volume de la commande avoisine les 94 millions de francs suisses.

Les nouvelles compositions réalisées sur mesure pour le transporteur tessinois devraient être livrées à partir de 2023 et remplacer progressivement le matériel roulant actuel. Il s'agit de la troisième commande dans le canton italophone en deux ans, après celles passées par le Tilo et les Chemins de fer luganais (FLP), rappelle l'industriel thurgovien jeudi soir dans un communiqué.

Les nouvelles rames auront une longueur de 49 mètres pour le trafic régional, et de 63 mètres pour le trafic international (Domodossola-Locarno), et pourront transporter respectivement 264 et 343 passagers. Elles seront équipées d'espaces spéciaux pour les personnes à mobilité réduite, ainsi que pour les poussettes et les vélos.

buc/rp