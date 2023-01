Stadler décroche une commande en Allemagne

Zurich (awp) - Stadler a décroché une commande en Allemagne, portant sur huit rames Flirt supplémentaires. L'entreprise ferroviaire devrait livrer la commande d'ici 2025, indique-t-elle jeudi.

L'attribution du contrat pour la livraison des rames additionnelle a été précédée par la prise en charge du réseau par VIAS, sur demande de l'autorité des transports Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV). Avec cette commande, le nombre de trains Flirt dans la flotte de VIAS passe à 27, précise le communiqué.

Les trains Flirt ont une capacité de 512 voyageurs, dont 230 places assises. Ils disposent de six portes d'accès afin de faciliter les flux de passagers.

Les huit rames sont destinées à circuler sur les lignes du Rheingau express, entre Koblenz et Francfort et Neuwied et Francfort.

