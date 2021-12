Stadler décroche une commande pour quatre rames à deux étages en Slovaquie

Zurich (awp) - Le groupe industriel Stadler Rail a annoncé jeudi soir avoir conclu avec la société slovaque de chemins de fer ŽSSK un contrat portant sur la fabrication et la livraison d'ici fin 2023 de quatre rames automotrices à deux étages de type Kiss.

Dans son communiqué, le groupe de Bussnang précise avoir remporté un appel d'offres international. Les compositions de six voitures chacune, d'une longueur de 155 mètres et pouvant accueillir plus de 600 voyageurs assis, sont prévues pour la desserte de lignes régionales dans les parties ouest et centre du pays.

Aucune mention n'est faite des détails financiers du contrat.

