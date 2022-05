Stadler: plus gros contrat de l'histoire ferroviaire suisse signé

Bussnang (awp) - Suite au feu vert du Tribunal fédéral administratif, qui a rejeté le recours du français Alstom, le constructeur ferroviaire thurgovien Stadler Rail a finalement signé le plus gros contrat de l'histoire ferroviaire suisse. Le contrat-cadre avec les CFF et ses filiales Regionalps en Valais et Thurbo en Suisse orientale prévoit la livraison de 510 rames à un étage de type Flirt.

Dans un premier temps, Stadler Rail livrera 286 rames pour un volume de 2 milliards de francs suisses, indique l'entreprise jeudi soir dans un communiqué. Si elle avait décroché le contrat en octobre 2021, le recours d'Alstom avait reporté la signature. Alstom avait déjà procédé de même avec une commande de la compagnie ferroviaire autrichienne ÖBB.

Les trains arriveront en retard

En raison du recours d'Alstom, les premiers trains ne seront livrés que courant 2026, et non fin 2025 comme prévu initialement. Les livraisons des 286 rames s'échelonneront jusqu'en 2034. Le contrat prévoit encore une option pour 244 rames supplémentaires.

Les trains disposeront de davantage de place pour les bicyclettes, les poussettes et les bagages volumineux et offriront une bonne connexion internet et des prises électriques à toutes les places, écrit Stadler. Chaque train sera équipé de deux places pour fauteuils roulants, avec des toilettes compatibles. La première classe proposera également des places pour fauteuils roulants.

jb/rq/rp