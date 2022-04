Stadler: premier volet de 41 trains de la méga commande en Autriche

Zurich (awp) - Stadler indique jeudi que les Chemins de fer fédéraux autrichiens (ÖBB) ont passé commande de 41 trains à double étage, s'inscrivant dans l'énorme commande de 186 trains confirmée en février dernier.

Le volume de ce premier volet est évalué à 600 millions d'euros (609 millions de francs suisses), sur le total de l'accord-cadre évalué à 3 milliards d'euros. Les ÖBB ont commandé 20 trains à six voitures et 21 à quatre de type KISS pour l'est du pays, à Vienne, en Basse-Autriche et dans le Burgenland. Les premiers devraient circuler début 2026.

"Nous nous réjouissons d'une collaboration fructueuse à long terme", a assuré Peter Spuhler, président et directeur général de Stadler, cité dans le document publié jeudi.

ck/ol