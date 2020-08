Stadler recherché en Bourse, porté par des perspectives encourageantes

Zurich (awp) - Le titre Stadler Rail était recherché par les investisseurs mardi matin à la Bourse suisse. Après un premier semestre impacté par la pandémie de Covid-19, le groupe s'attend à rebondir en seconde partie d'année grâce à un carnet de commandes bien fourni.

A 09h18, l'action Stadler Rail se bonifiait de 3,5% à 39,02 francs suisses, alors que l'indice de référence SPI gagnait à peine 0,27%.

Les ventes nettes ont chuté de 16% sur un an à 934,7 millions de francs suisses et le résultat d'exploitation (Ebit) s'est effondré de 89% à 5,0 millions sur les six premiers mois de l'année. Ces indicateurs clés sont inférieurs aux prévisions d'AWP.

Stadler Rail a par contre vu ses entrées de commandes bondir de 35% à 3,1 milliards de francs suisses et le carnet d'ordres progresser de 12% à 16,8 milliards pendant la période sous revue, de quoi garantir l'activité à venir.

Les entrées de commandes ont bien résisté à la crise, ont estimé les analystes de la Banque cantonale de Zurich (ZKB) dans un commentaire. Mais le groupe ne pourra pas complètement compenser au deuxième semestre le repli subi entre janvier et fin juin, ont-ils nuancé.

Des incertitudes subsistent également au sujet des tensions politiques en Biélorussie, où la réélection du président Alexandre Loukachenko est vivement contestée. Stadler Rail dispose d'un site de production près de Minsk.

Mais au vu du carnet de commandes "record", le constructeur de matériel ferroviaire devrait être en mesure de renouer avec la croissance à partir de l'année prochaine, a ajouté la ZKB.

