Zurich (awp) - Le constructeur ferroviaire Stadler a remporté la plus grande commande de son histoire, qui pourra aller jusqu'à quatre milliards d'euros, auprès d'un consortium de six entreprises allemandes et autrichiennes. Le contrat prévoit la livraison de 246 trains-tram de type Citylink pour environ 1,7 milliards d'euros dans un premier temps, auquel pourront s'ajouter 258 autres rames.

