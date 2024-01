Staffing 360 Solutions, Inc. est une société internationale de recrutement. La société est engagée dans l'acquisition d'organisations de recrutement nationales et internationales aux États-Unis et au Royaume-Uni. Elle opère à travers trois segments : Commercial Staffing - US, Professional Staffing - US, et Professional Staffing - UK. La société se concentre sur le soutien des disciplines comptables et financières, des technologies de l'information, de l'ingénierie, de l'administration et du commerce. La société, par l'intermédiaire de ses filiales, propose des services de recrutement de personnel temporaire et de placement permanent. Elle propose une gamme de services de recrutement, allant de la dotation en personnel contractuel/temporaire, au recrutement permanent contingenté, à la recherche et à la sélection retenues, aux services gérés et à l'externalisation du processus de recrutement (RPO). La société offre une gamme de services à valeur ajoutée aux candidats et aux clients, notamment des services d'évaluation, de test, de formation et de coaching pour les responsables du recrutement, ainsi que des conseils professionnels sur des questions juridiques ou relatives à l'emploi.