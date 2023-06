Les actions de Staffline baissent malgré la confiance dans les perspectives d'avenir

(Alliance News) - Staffline Group PLC a salué lundi une forte performance depuis le début de l'année, a déclaré qu'il disposait encore d'une marge de manœuvre "substantielle" et a ajouté qu'il restait confiant dans ses perspectives à moyen et long terme.

L'agence de recrutement et de formation basée à Nottingham, en Angleterre, a déclaré que sa stratégie consistait toujours à décrocher de nouvelles parts de marché et à renforcer les relations avec les clients.

Staffline a également déclaré que sa "forte réserve de recrutement" produisait une croissance organique au Royaume-Uni et en Irlande. Cette croissance est principalement due aux clients logistiques existants de sa division Recruitment GB et au renouvellement d'un contrat avec Marks & Spencer Group PLC, qui devraient tous deux "apporter une contribution positive" au cours du second semestre de l'année.

La division PeoplePlus de la société a quant à elle décroché une extension de deux ans de son contrat avec le ministère britannique de la justice, qui sera réexaminé après la première année.

Malgré les vents contraires macroéconomiques qui, selon Staffline, ont affecté la demande de ses clients des secteurs de l'alimentation et de la vente au détail, la société a déclaré qu'elle s'attendait à une "reprise modeste" dans ces deux secteurs à mesure que l'inflation se stabiliserait. Elle prévoit que les activités commerciales de cette année resteront conformes aux attentes, et que le chiffre d'affaires annuel du second semestre sera pondéré conformément à sa tendance historique.

"Le groupe continue de bénéficier d'une marge de financement substantielle et des avantages de son plafond de taux d'intérêt", a déclaré la société dans un communiqué lu lors de l'AGO. "Le conseil d'administration reste confiant dans les perspectives du groupe à moyen et long terme, car nous cherchons à capitaliser sur nos forces en augmentant notre part de marché.

