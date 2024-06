Staffline Group plc est une société de recrutement et de formation basée au Royaume-Uni. La société est engagée dans la fourniture de services de recrutement et de ressources humaines externalisées à l'industrie et dans la fourniture d'une formation et d'un soutien à l'employabilité basés sur les compétences. Elle compte trois divisions : Recruitment GB, Recruitment Ireland et PeoplePlus Division. La division Recruitment GB fournit des travailleurs manuels flexibles, soit environ 28 000 personnes par jour en moyenne, sur quelque 400 sites. La division Recruitment Ireland fournit des solutions de bout en bout, opérant dans vingt secteurs, dix succursales et dix sites clients, fournissant environ 4 000 personnes par jour en moyenne, et offrant des services d'externalisation des processus de recrutement, des services gérés, des solutions temporaires et permanentes sur toute l'île d'Irlande. La division PeoplePlus fournit des compétences et des formations pour adultes au Royaume-Uni, en proposant des programmes d'éducation pour adultes, d'éducation en milieu carcéral et d'employabilité basée sur les compétences dans tout le pays.