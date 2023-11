Staffline Group plc est un prestataire de services de recrutement et de formation basé au Royaume-Uni. Les principales activités de la société et de ses filiales comprennent la fourniture de services de recrutement et de ressources humaines externalisées à l'industrie et la fourniture de compétences, de formation à l'emploi et de soutien. La société opère dans trois secteurs : Recruitment GB, Recruitment Ireland et PeoplePlus. Le segment Recruitment GB fournit des services de recrutement et d'externalisation des ressources humaines à l'industrie, en Grande-Bretagne. Le segment Recruitment GB est un fournisseur de travailleurs manuels flexibles, fournissant du personnel dans une série d'industries, y compris l'agriculture, les supermarchés, les boissons, la conduite, la transformation alimentaire, la logistique et l'industrie manufacturière. Le segment Recruitment Ireland fournit des solutions de bout en bout dans 20 secteurs d'activité, avec 10 succursales et 15 sites clients. Le segment PeoplePlus se concentre sur l'offre de formation et d'assistance en matière de compétences et d'emploi.