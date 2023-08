STAG Industrial, Inc. est un fonds de placement immobilier (FPI) qui se concentre sur l'acquisition, la propriété et l'exploitation de propriétés industrielles à travers les États-Unis. La société cherche à identifier les propriétés à acquérir qui proposent une valeur relative parmi tous les emplacements, les types de propriétés industrielles et les locataires grâce à l'application raisonnée de son modèle d'évaluation des risques. Ses principaux objectifs commerciaux sont de posséder et d'exploiter un portefeuille équilibré et diversifié d'investissements à risque binaire qui maximisent les flux de trésorerie disponibles pour la distribution à ses actionnaires, et d'améliorer la valeur pour les actionnaires au fil du temps en réalisant une croissance durable à long terme du flux de trésorerie distribuable des opérations par action. La société possède environ 562 bâtiments dans 41 états avec 111,7 millions de pieds carrés louables, comprenant environ 484 bâtiments d'entrepôt/distribution, 74 bâtiments de fabrication légère, un bâtiment flexible/bureau et trois bâtiments de portefeuille à valeur ajoutée.

Secteur Sociétés de placement immobilier commercial