StageCoach a déclaré qu'elle ne recommanderait plus l'offre de 445 millions de livres de son rival National Express, acceptée en décembre, car elle a accepté une offre d'Inframobility UK Bidco Ltd, une société indirectement détenue par un fonds géré et conseillé par le gestionnaire d'actifs DWS Infrastructure.

(1 $ = 0,7623 livre)