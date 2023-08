Stakeholder Gold Corp. a annoncé l'achèvement des étapes préliminaires nécessaires au démarrage et à la mise en service d'une deuxième carrière en exploitation dans l'État de Minas Gerais, au Brésil. La société exploite une seule carrière de quartzite bleu rentable depuis janvier 2021 et prévoit le démarrage et la mise en service de deux nouvelles carrières au cours du deuxième semestre de 2023.

D'autres carrières devraient suivre en 2024 et au-delà. Les travaux dans la deuxième carrière (Carrière 2) ont commencé. La paroi rocheuse a été exposée et deux blocs d'essai ont été extraits et sont en train d'être coupés et polis afin de produire un ensemble de 10 à 15 dalles de 2 cm d'épaisseur.

Ces dalles seront prêtes à être testées et évaluées sur le marché d'ici la mi-septembre. Le quartzite trouvé dans la carrière 2 a une couleur bleue et blanche, qui se combine avec des jaunes et des bruns près de la surface, là où l'eau s'est infiltrée dans la formation.