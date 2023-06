L'activité du secteur privé kenyan baisse en mai - PMI

L'indice des directeurs d'achat (PMI) de la Stanbic Bank Kenya était de 49,4 en mai, en hausse par rapport aux 47,2 du mois précédent, mais toujours en dessous de la barre des 50 qui sépare le territoire de la croissance de celui de la contraction.

Dans sa dernière révision, effectuée à la mi-mai pour une durée d'un mois, l'Autorité de régulation de l'énergie et du pétrole a augmenté le prix maximum du litre d'essence de 2 %, de diesel de 4 % et de kérosène de 10 %.

Les coûts de l'énergie et des transports pèsent lourd dans le panier de biens et de services utilisé pour mesurer l'inflation dans ce pays d'Afrique de l'Est.

"Les pressions inflationnistes se sont traduites par une faible demande ; les nouvelles commandes ont diminué, tout comme la production dans les secteurs de la fabrication, de la vente en gros et de la vente au détail", a déclaré Mulalo Madula, économiste à la Stanbic Bank.

L'enquête indique toutefois que la production a augmenté dans les secteurs de l'agriculture et de la construction.

Le shilling, qui s'affaiblit par rapport au dollar depuis la mi-2021 et continue d'atteindre de nouveaux records à la baisse, a perdu 11 % depuis le début de l'année.

L'inflation a augmenté de 8 % en glissement annuel en mai, contre 7,9 % le mois précédent, selon les données de l'office des statistiques.