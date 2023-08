Stanbic Bank Uganda Limited (ex Stanbic Bank Holdings Limited) est la 1ère banque commerciale ougandaise. L'activité du groupe s'organise autour de 2 pôles : - banque commerciale : vente de produits et de services bancaires classiques et spécialisés (crédit à la consommation, crédit hypothécaire, crédit-bail, etc.) ; - banque de financement, d'investissement et de marché : financements spécialisés (d'acquisitions, de projets, etc.), interventions sur les marchés actions, de taux et de change, opérations sur actions, etc. A fin 2019, le groupe gère 4 722,2 MdsUGX d'encours de dépôts et 2 852,6 MdsUGX d'encours de crédits.

Secteur Banques